O goleiro Airton, primeiro reforço a ser apresentado oficialmente pelo Vila Nova para a temporada de 2026, nesta terça-feira (30), no CT Vila do Tigre, afirmou que há uma briga sadia pela titularidade, destacou a sua própria experiência na Série B e revelou que tem como exemplo Taffarel, que fez história com a seleção brasileira.\n“Eu tenho mais como referência o Taffarel. Não o vi jogar, mas meu pai via muito e ele sempre falou: 'o Taffarel faz as defesas simples, sem muita graça'. Então eu sou um cara que tento sempre fazer uma defesa mais simples, resolver o problema da forma mais técnica possível. E isso vem muito do Taffarel. Ele é um cara mais baixo também, que simplificava as defesas e compensava no bom posicionamento. Eu não sou nenhum cara enorme”, comentou.\nVila Nova encaminha empréstimo de jovem da base, acusado de agressão