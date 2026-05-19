O goleiro Thiago Rodrigues, novo titular do Goiás, revelou que recebeu uma mensagem de Tadeu, defensor esmeraldino que se recupera de fratura na tíbia (canela) e segue fora das atividades por tempo indeterminado. Os jogadores são amigos pessoais.\nThiago Rodrigues não entrou em detalhes sobre o conteúdo da mensagem, mas explicou que manteve contato com Tadeu antes e depois da cirurgia e que no último sábado (16) o ídolo esmeraldino mandou uma mensagem de apoio ao novo titular do Goiás.\n“Tadeu é um grande amigo, irmão que tenho no futebol. São dois anos e meio, criamos uma irmandade. A lesão nos deixa triste, é um peso significativo para a equipe. Eu falei com ele na volta para Goiânia (de Belo Horizonte/MG) e quando fez a cirurgia, nós temos essa irmandade. Ele me mandou uma mensagem (no sábado) super bonita de apoio e encorajando. É difícil no futebol fazer conexões assim, ainda mais na mesma posição. Não é fácil substituir o homem, mas aguardamos ele de volta”, contou Thiago Rodrigues após a vitória sobre o Botafogo-SP.