O novo meia do Goiás, Brayann, revelou em sua primeira entrevista pelo Goiás que possui história com situações que o diferenciam da maioria dos atletas de futebol. O jogador de 27 anos, que assinou contrato até o fim de 2027 com o clube esmeraldino, não atuou por categorias de base e, por isso, decidiu estudar e é formado em Administração.\nBrayann tem uma história curiosa de como iniciou no futebol. Assim como muitos garotos e garotas, era seu sonho de infância praticar o esporte. Ele, inclusive, quando tinha 16 anos quase parou no Goiás.\nO novo meia esmeraldino participava de jogos no terrão, mas nunca treinou em categorias de base de clubes.\n“Eu não tive base, mas jogava no Ceará. Um amigo até parou aqui na base do Goiás e outros amigos perguntaram o motivo de eu não ter vindo também. Teve um jogo com olheiros, só que eu não participei do jogo. Eu soube que ele parou aqui no Goiás e isso me gerou uma ansiedade de também estar no Goiás. Não é de agora, são desde os 16 anos. Quando surgiu a oportunidade, agora, eu não pensei muito e queria estar aqui”, revelou Brayann.