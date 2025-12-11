O estádio Serra Dourada terá roupagem nova nos próximos anos, mas o torcedor goiano não deve esperar mudanças drásticas na estrutura arquitetônica do principal palco do futebol goiano. O projeto do equipamento esportivo e os detalhes que envolvem o processo de modernização do ginásio Goiânia Arena, do Parque das Crianças e do entorno dos espaços foram apresentados nesta quarta-feira (10) pela Construcap, empresa que assumiu a gestão e será responsável pela reforma em todos os locais.O projeto recebeu algumas críticas de torcedores nas redes sociais. A principal bronca é relacionada à pouca alteração na estrutura interna do estádio, que manterá os prédios existentes dos lados Norte e Sul, mas não terá mudanças significativas nos espaços onde são os atuais setores das arquibancadas e cadeiras.Praticamente todo estádio receberá cadeiras, exceto dois espaços em frente aos prédios dos lados Norte e Sul, onde os torcedores poderão assistir aos jogos ou shows em pé, caso prefiram. Onde estão as atuais arquibancadas, dos dois lados, passarão a ter cadeiras. Num espaço inferior do lado Oeste, camarotes com a visão na linha do gramado serão construídos. Outros camarotes também vão ser construídos onde estão as atuais cabines de rádios e tvs.Segundo o diretor do Grupo Construcap, Samuel Lloyd, a ideia de não fazer alterações drásticas na estrutura arquitetônica é por respeito ao projeto original, do arquiteto Paulo Mendes da Rocha.“Nada (de demolição). Pelo contrário. A gente ama esse desenho. Isso é, para nós, um grande orgulho. Estamos num desenho do Paulo Mendes da Rocha e vamos valorizar esse desenho. Obviamente, vamos melhorar a qualidade das esquadrias, do concreto, tanto a parte interna quanto a parte externa, mas o desenho se mantém com as linhas como ele foi apresentado até hoje”, explicou.Para Samuel Lloyd, a modernização do Serra Dourada passará pela experiência que o torcedor vai viver no estádio nos próximos anos, mesmo que o equipamento esportivo mantenha “a cara” já conhecida.“Temos poucos estádios no mundo que podem ter prédios com áreas de convivência, sem tirar o clima de estádio. Vamos trazer fluxo diário de pessoas. Para os jogos e shows, por exemplo, a gente traz novas salas de eventos e climatizadas. O torcedor pode vir em um restaurante, jantar e depois acompanhar o jogo. A experiência será outra. A gente acredita que o Complexo Serra Dourada vá se tornar um grande atrativo turístico da cidade”, acrescentou o diretor da concessionária.Mesmo sem mudanças significativas no estádio, o complexo terá cara nova no Goiânia Arena (que receberá a principal alteração arquitetônica), mudanças em parte dos estacionamentos e no entorno da área dos equipamentos esportivos.“Vai ser um movimento para que o Serra Dourada, e não só o estádio, mas todo o complexo, se transforme em um dos melhores, se não o melhor, atrativo turístico da cidade. Nosso objetivo é ser um indutor do turismo local, da indústria criativa, é transformar a cidade e diversificar a agenda”, falou Samuel Lloyd.