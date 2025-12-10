O novo Serra Dourada ganhou as primeiras imagens nesta quarta-feira (10). De maneira exclusiva, O POPULAR divulga como ficarão as áreas internas e externas do principal palco do futebol goiano.\nGramado do novo Serra Dourada será natural\nAs obras terão início em maio do ano que vem. A previsão é que o principal palco do futebol goiano seja reinaugurado em maio de 2028. Ajustes também serão feitos no Goiânia Arena, Parque das Crianças e em todo o entorno do complexo.\n-WEBSTORIES: Novo Serra Dourada: veja como ficará o estádio em imagens do projeto (1.3348117)\nImagens de como ficarão o Goiânia Arena ainda serão divulgadas pelo Grupo Construcap. A empresa tem a intenção de mudar o projeto arquitetônico do equipamento esportivo, mas ainda depende de aprovação do Estado por não ser um item obrigatório no contrato entre a concessionária e o Governo de Goiás.