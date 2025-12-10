O técnico Daniel Paulista chega ao Goiás ciente de que conviverá com pressão e cobrança por conquistas. O treinador de 43 anos tem como marca os títulos estaduais. Todos os títulos do novo comandante do clube esmeraldino foram em Estaduais. No clube goiano, esse será o primeiro desafio do profissional que assume a equipe alviverde após a demissão de Fábio Carille.\nNa carreira como treinador, Daniel Paulista comandou equipes em cinco estaduais diferentes. O único que o novo técnico do Goiás não venceu foi o Paulista, quando comandou o Guarani em 2022 - a equipe bugrina foi eliminada nas quartas de final pelo Corinthians.\nTodos os outros estaduais que disputou como técnico, Daniel Paulista venceu. A primeira conquista foi o pernambucano em 2017 no comando do Sport. Três anos depois, em 2020, ele foi campeão sergipano pelo Confiança.