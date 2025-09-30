O técnico Umberto Louzer fará a sua estreia em sua segunda passagem pelo Vila Nova na próxima quinta-feira (2) contra o Criciúma, no OBA. A primeira foi em 2019, e agora o treinador chega em um contexto diferente quanto a pressão e momento. Com poucos jogos até o fim da temporada, ele terá a missão de impor seu estilo de trabalho e estancar a crise instaurada no clube goiano.\nEm novembro de 2018, o Vila Nova anunciou que Umberto Louzer seria o técnico para iniciar o ano seguinte. A primeira atividade do treinador ocorreu no dia 2 de janeiro de 2019, com um total de 24 jogadores. Entre eles, estavam atletas como o zagueiro Wesley Matos e os meio-campistas Danilo, Elias e Alan Mineiro.\nA estreia de Umberto Louzer se deu em vitória sobre a Aparecidense (1 a 0), pelo Campeonato Goiano. Na sequência, o Vila Nova empatou com a Anapolina (1 a 1), perdeu para o Goiás (2 a 0), venceu Crac (3 a 0) e Itumbiara (1 a 0) e empatou com o Goianésia (2 a 2). Pela 1ª fase da Copa do Brasil, o Tigre empatou com o Manaus (1 a 1) e se classificou. Em seguida, veio um novo triunfo diante da Aparecidense (2 a 1), pelo Goianão.