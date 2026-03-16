O novo zagueiro do Vila Nova, Caio Marcelo, destacou a oportunidade de jogar pela primeira vez como profissional no Brasil, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, analisou a experiência de ter atuado em quatro continentes diferentes e falou sobre a sua expectativa com a camisa colorada.\n“É um prazer enorme estar representando a camisa do Vila. Já era um sonho de criança jogar profissionalmente no Brasil e hoje o Vila me abriu as portas e me deu essa oportunidade. E eu espero contribuir da melhor maneira possível com as minhas características, ajudar no que o professor pedir para conseguir alcançar os objetivos”, disse.\nCaio Marcelo, de 28 anos, foi apresentado oficialmente pelo Vila Nova na tarde desta segunda-feira (16). Com passagens pelas categorias de base do Nova Iguaçu e do Vasco, ele começou a carreira profissional pelo Orlando Pirates, da África do Sul, defendeu Casa Pia, Águeda e Trofense, todos eles de Portugal, e atuou por Hwaseong e Daegu, da Coreia do Sul.