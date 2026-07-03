O Atlético-GO terá uma missão ingrata na tarde deste sábado (4), a partir das 16 horas, na 16ª rodada da Série B. A equipe tenta pontuar fora de casa, contra o Novorizontino-SP, no jogo que será disputado no Estádio Ismael Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O time atleticano tem pela frente um adversário de tradição na competição e que iniciou a rodada na vice-liderança, além de estar invicto há sete partidas (seis pela Série B e uma pela Copa Sul-Sudeste).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis)\nO Dragão também criou uma invencibilidade de cinco rodadas, mas nelas empatou três vezes, algo que não foi suficiente para deixá-lo numa melhor posição na classificação geral.\nNesta Série B, em nenhum momento o Dragão obteve duas vitórias seguidas. Será mais uma tentativa, depois de ter vencido a Ponte Preta em casa por 2 a 0 na última rodada. A meta do Atlético-GO (21 pontos) é fechar o turno o mais próximo possível do 6º colocado.