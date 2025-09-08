O Atlético-GO venceu apenas uma vez fora de casa na Série B e continua na caminhada pela melhoria dos números como visitante na competição. O desafio terá sequência na noite desta segunda-feira (8), às 19h30, em Novo Horizonte-SP, diante do Novorizontino-SP, no Estádio Jorge de Biasi, pela 25ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e arbitragem)\nNo lado atleticano, a intenção é obter bom resultado como visitante - o time ganhou só uma vez, do Athletico-PR, distante de Goiânia. Em Curitiba, o placar foi de 1 a 0, no dia 8 de junho, pela 11ª rodada da Série B.\nO técnico Rafael Lacerda ensaiou mudanças no sistema tático e deve utilizá-las no jogo. Há possibilidade do treinador escalar um trio de zagueiros, com Luizão, Adriano Martins e Tito.\nEntre eles, Adriano Martins foi jogador do Novorizontino, de 2020 a 2023, quando se transferiu para o Dragão. Mas a novidade pode ser o zagueiro Tito, de 25 anos e recém-contratado pelo clube goiano. O defensor foi emprestado pelo Maringá-PR, assim como o atacante Maranhão e o meia Danielzinho.