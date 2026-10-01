O Goiás encara o Novorizontino nesta quinta-feira (1º) em jogo decisivo para manter as chances, ainda que mínimas, de acesso à Série A. A partir das 21 horas, o time esmeraldino enfrenta a equipe paulista no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP), pela 31ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO clube goiano está em situação complicada na Série B e tem chances mínimas de conquistar vaga na Série A em 2027. O Goiás terminou a 30ª rodada na 11ª colocação, com 42 pontos, sete pontos atrás do Atlético-GO, que concluiu a última rodada no 6º lugar.\nAnselmo Ramon volta a ser relacionado no Goiás após lesão muscular\nSeleção corta Raphinha após edema na coxa direita\nSegundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem chance de 0,095% de acesso direto (finalizar o campeonato entre os dois primeiros) e de 4% de ir aos playoffs (terminar entre 3º e 6º lugares).