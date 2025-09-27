Em meio à reta final da Série B de 2025, o Vila Nova entra em campo na tarde deste domingo (28), a partir das 16 horas, pela 29ª rodada da competição nacional. No estádio Jorge Ismael de Biasi, o time goiano enfrenta o Novorizontino, que briga diretamente pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nVila Nova e Novorizontino se enfrentam em momentos bem diferentes. Em crise, a equipe colorada não vence há seis jogos (quatro empates e duas derrotas) e a sequência negativa resultou na demissão do técnico Paulo Turra. Umberto Louzer foi contratado para substituí-lo e estará presente no Jorge Ismael de Biasi, mas quem comandará o time será o interino Ariel Mamede.\nCoincidentemente, o último trabalho de Umberto Louzer foi justamente pelo Novorizontino, que vivia fase de instabilidade nos últimos jogos do treinador à frente do time. Neste momento, o clube paulista está impulsionado por quatro jogos sem perder, com três vitórias consecutivas nas últimas exibições sob a tutela de Enderson Moreira.