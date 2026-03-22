O espanhol Jorge Martin, ou melhor: ‘Jorginho’ Martin, como ele tem sido chamado no paddock da MotoGP em Goiânia, foi um dos pilotos que mais celebraram no segundo dia de atividades da categoria no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O piloto da Aprilia terminou a corrida sprint no 3º lugar e garantiu o primeiro pódio da equipe italiana na temporada de 2026.\n“Grandes emoções. Quando eu terminei a corrida eu estava um pouco exausto, mas foi um dia emocionante. Lembrei muito da minha família e das pessoas que me deram apoio nos últimos meses para eu estar aqui. Estou bem feliz por estar aqui (na Aprilia), pelo resultado, pela performance da moto e pela equipe. Temos que continuar. Estamos apenas no começo da temporada e precisamos melhorar. Estou feliz pelo pódio, mas precisamos trabalhar para melhorar”, desabafou em tom de felicidade na coletiva depois da corrida sprint.