Transfer ban é uma palavra que está na moda no futebol, mas é uma situação que clubes de futebol querem evitar ter por perto. Atlético-GO e Goiás são duas equipes goianas que receberam a punição aplicada pela FIFA.\nA punição do Atlético-GO durou pouco mais de três meses e foi resolvida pelo clube na última sexta-feira (31). Já o Goiás foi punido na terça-feira (4) por tempo indeterminado.\nTransfer ban é uma punição a clubes que violam regras e práticas do mercado da bola. Equipes que recebem a sanção ficam impedidas de registrar novos jogadores até o pagamento da dívida.\nClubes de futebol são punidos com o transfer ban quando deixam de quitar algum pagamento com outra equipe (transferência de atleta ou mecanismo de solidariedade, por exemplo) ou atleta (salários e direitos trabalhistas, por exemplo).