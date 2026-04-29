O Goiás conviveu com diferentes problemas nos últimos jogos pela Série B que ajudam a explicar as derrotas seguidas na competição e a ausência de resultados que derrubaram o time da liderança e o jogaram à beira da zona de rebaixamento. Para piorar, nas próximas partidas o elenco terá de mostrar força após perder dois titulares por lesões.\nPela primeira vez desde 2023, o Goiás perdeu três jogos consecutivos pela mesma competição. Os resultados negativos foram contra Juventude (2 a 0), Cuiabá (2 a 0) e São Bernardo (1 a 0) pela Série B. A última vez que uma sequência igual ou pior ocorreu foi na última participação da equipe na Série A, quando perdeu cinco partidas seguidas.\nNa atual sequência na Série B, o Goiás teve problemas que afetaram o desempenho da equipe nas derrotas.\nDiante do Juventude, por exemplo, o Goiás teve um gol contra marcado pelo zagueiro Luiz Felipe. Alguns minutos depois, o time goiano teve o primeiro atleta expulso com o vermelho apresentado ao lateral direito Rodrigo Soares. Na etapa final, a equipe esmeraldina ficou com dois a menos após expulsão de Esli Garcia por agredir um adversário com um soco.