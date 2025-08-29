O Anápolis ainda corre risco de rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro e vai brigar pela permanência na última rodada da 1ª fase da competição. O Galo da Comarca está na 16ª posição, com 20 pontos, somente um ponto a mais que o Itabaiana, 17º colocado, que abre a zona de rebaixamento com 19 pontos.\nNa última rodada, o Anápolis enfrenta o Botafogo-PB no Estádio Jonas Duarte, neste sábado (30), às 17 horas. Em caso de derrota, a equipe será rebaixada para a Série D.\nNo último domingo (24), o time goiano empatou em 1 a 1 com o Londrina-PR, fora de casa, e contou com os empates do Itabaiana em 2 a 2 com o Maringá e do ABC com o Retrô, em 1 a 1. Com esses resultados, o Galo da Comarca se manteve fora do Z4.\nLeia também\n+Visitante forte, Goiatuba se prepara para decidir acesso contra a Inter de Limeira na Série D