Para chegar à segunda fase da Copa do Mundo sem depender de ninguém, o Brasil vai precisar apenas empatar com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h, em Miami.\nAo derrotar o Haiti na noite desta sexta-feira (19), na Filadélfia, por 3 a 0, o time de Carlo Ancelotti assumiu a liderança do Grupo C, com quatro pontos, mesma pontuação de Marrocos, que leva a pior no saldo de gols.\nCom mais um ponto na terceira e última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira garantirá ao menos o segundo lugar no grupo.\nA permanência na liderança da chave vai depender também do resultado de Marrocos x Haiti, jogo no mesmo dia e horário. Os critérios de desempate, pela ordem, são: confronto direto, saldo de gols e gols pró.\nSe perder para os escoceses, o Brasil também pode garantir um lugar caso os africanos percam dos haitianos e permaneçam com saldo pior.