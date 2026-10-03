Faltam apenas duas provas para a temporada de 2026 das Maratonas Majors chegar ao fim. Chicago, no dia 11 de outubro, e Nova York, em 1º de novembro, encerram o calendário das sete principais maratonas do mundo e movimentam corredores que, além de buscar uma boa marca, perseguem um desafio especial: completar as provas que dão direito à cobiçada Six Star Medal (com seis medalhas, antes da inclusão de Sydney).\nConhecida como World Marathon Majors (WMM), a série reúne atualmente sete maratonas, provas de 42,195 km: Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York, Tóquio e Sydney. Criado em 2006, o circuito começou com cinco provas: Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Tóquio entrou em 2013, enquanto Sydney foi incorporada em 2025.\nApesar de todas terem a mesma distância oficial, cada Major apresenta um desafio diferente. Altimetria, clima, temperatura, público e características do percurso fazem com que cada prova tenha sua própria identidade.