A obra no Autódromo Internacional Ayrton Senna inicia nesta semana a fase de estudo e análise do material que vai ser utilizado no novo asfalto do equipamento esportivo. A expectativa é que, a partir da próxima semana, seja iniciado o processo de pavimentação completa da pista com a nova camada asfáltica.\nNesta terça-feira (4), os últimos trechos da capa asfáltica anterior foram retirados da pista. O material estava em alguns trechos da reta principal e foram retirados ao longo do dia. O início da fresagem, que é o processo de remoção da capa asfáltica, começou na quarta-feira (29) da semana passada.\nTrecho do Mergulho no autódromo, e todas as outras curvas do equipamento esportivo, tiveram capa asfáltica retirada na semana passada (Alexandre Ferrari / O Popular)\n-WEBSTORIES: Obra no autódromo entra em fase de estudo e análise do novo asfalto (1.3441138)