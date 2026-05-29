A Conmebol sorteou nesta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão entre 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão entre 18 e 20 do mesmo mês.\nAntes das oitavas de final ocorrem os playoffs. As equipes que ficaram em 2º lugar na fase de grupos terão que disputar um playoff de ida e volta contra os terceiros colocados da Libertadores. Os duelos foram definidos pelas campanhas dos times nas respectivas competições.\nConfira os confrontos:\nGrêmio x Bolívar\nBragantino x Sporting Cristal\nVasco x Independiente Medellín\nO'Higgins x Boca Juniors\nTigre x Nacional\nCaracas x Independiente Santa Fe\nCienciano x Lanús\nSantos x Universidad Central\nAs partidas de ida e volta serão nas semanas dos dias 22 e 29 de julho. Os times vindos da Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa.