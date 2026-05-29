Em sorteio realizado nesta sexta-feira (29) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores.\nOs jogos de ida e volta serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, entre 11 e 20 de agosto.\nConforme o sorteio, o mata-mata terá um duelo brasileiro entre o Flamengo, atual campeão, e o Cruzeiro.\nEntre os paulistas, o Palmeiras pega o Cerro Porteño, enquanto o Corinthians enfrenta o Rosário Central. Já o Mirassol mede forças com a LDU.\nCampeão em 2023, o Fluminense joga com o estreante Independiente Rivadavia, de Mendoza, na Argentina.\nO tetracampeão Estudiantes encara a Universidad Católica do Chile, e o Tolima, da Colômbia, joga contra o Independiente del Valle.