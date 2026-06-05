Você sabe onde jogar aquele papelzinho em que as figurinhas da Copa vêm coladas? Em meio à febre do álbum da Copa do Mundo de 2026, o papel que sobra depois que a figurinha é destacada e colada não deve ir nem para o lixo comum nem para aquele dos itens recicláveis que vão para a coleta seletiva tradicional.\nConhecido na indústria como liner, esse tipo de papel é a base do autoadesivo. Trata-se de um papel revestido por uma fina camada de silicone que impede a cola da figurinha de aderir permanentemente à superfície, permitindo que ela seja destacada e colada no álbum. O problema é que essa mesma característica dificulta a sua reciclagem. Se descartado no lixo comum, o liner acaba em aterros sanitários. Se enviado para a coleta seletiva, costuma ser rejeitado pelas cooperativas e centrais de triagem, já que a maior parte das recicladoras de papel não possui tecnologia para processá-lo. "Existem fábricas pequenas que estão testando formas de reciclar o liner. Mas, hoje, é a Polpel que pode receber liners em volume", afirma Fábio Suetugui, conselheiro da Associação Nacional dos Aparistas de Papel (Anap).