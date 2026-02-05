Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina começam nesta semana com o Brasil contando com uma delegação composta por 14 atletas, em cinco modalidades diferentes.\nApós a cerimônia de abertura, na sexta-feira (6), o primeiro compromisso da delegação nacional na competição será no dia 10, com Bruna Moura, Eduarda Ribeiro e Manex Silva disputando as classificatórias do esqui cross-country.\nGoianão: o que está em jogo na última rodada da 1ª fase\nA Globo transmite ao vivo na TV aberta a cerimônia de abertura e prevê cerca de quatro horas diárias de cobertura das competições no período da tarde, além de flashes com os principais resultados ao longo da programação. O canal também terá o boletim "Nevou na Globo" no encerramento da programação, apresentado por Daniel Pereira e pela ex-ginasta Laís Souza.