Em Goiânia e no estado de Goiás, as oportunidades para a prática do trail run existem, apesar de limitadas por causa das características geográficas da região, mas é possível encontrar vários destinos. Na capital, a Trilha do Laboratório, no Paço Municipal, é um importante ponto de encontro. Nas demais cidades, Pirenópolis é um destino recorrente.“O treinamento em Goiânia é um pouco mais desafiador, sem muitas opções para treinos específicos, mas para manter uma rotina de treinos é totalmente acessível. Temos a disponibilidade de pequenas trilhas em parques dentro da cidade e também o Parque Altamiro de Moura Pacheco, com boas opções de trilhas. No estado, de modo geral, temos excelentes locais para treinos e provas e organização específica de provas trail no estado e também nos arredores, como Brasília e Mato Grosso”, contou o educador físico Lucas Matheus.Em Goiânia, a corredora Daiane Machado citou o Parque Areião, principalmente por uma questão de segurança em determinadas horas do dia. Lara Queiroz afirmou que o Areião “quebra o galho”, mas o percurso de terra é pequeno e plano. Ela concorda com Lucas Matheus que o Parque Altamiro, em Goianápolis, é uma ótima opção, e também citou outros locais.“No momento, eu treino trilha na fazenda de meus pais. É um local que conheço bem e me sinto segura. Tem outras trilhas em Goiânia, como a do Laboratório (perto do Paço Municipal), Trilha da Coxinha (em Bela Vista de Goiás) com terreno mais variado, subidas e descidas. Mas a questão da segurança influencia muito na escolha do local para fazer o treino”, disse Lara.Juliana Fernandes revelou que o local onde mais treina é a Trilha do Laboratório, por questão de logística e por ser um percurso difícil. Outros lugares citados por ela são a Serra das Areias e o Residencial Campos Dourados, ambos em Aparecida de Goiânia, além de rotas em Caldazinha e Bonfinópolis, por causa da altimetria. Para completar, a corredora define Pirenópolis como um “parque de diversões”.Na visão do treinador Ricardo Oliveira, em Goiânia o trail run vem crescendo e despertando a curiosidade de pessoas que já correm no asfalto e de pessoas que não gostam nada de asfalto, mas amam correr no barro.Além dos locais já mencionados, o educador físico citou a Trilha do Morro Feio, nas proximidades de Hidrolândia, como um destino agradável e bonito, apesar do nome contraditório. Ricardo Oliveira também contou que, neste ano, uma prova com três percursos (7 km, 17 km e 45 km, além de três provas para crianças) foi realizada no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Para ele, o mais interessante foi levar pessoas que nem sabiam da existência do local, que tem entrada gratuita todos os dias da semana.“Nosso estado de Goiás tem muito potencial para essa modalidade esportiva que pode incentivar ainda mais o esporte e o turismo juntos. Temos potencial na Chapada dos Veadeiros, Pirenópolis e mesmo municípios não tão estabelecidos no ramo turístico, mas que tenham boas opções de trilhas e certamente podem despertar o interesse dos corredores de trail run”, falou.