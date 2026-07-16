A ONG de direitos humanos FairSquare diz ter apresentado na última terça-feira (14) uma denúncia contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao COI (Comitê Olímpico Internacional), na qual diz que o dirigente ofereceu apoio político ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e violou regras do comitê.\nProcurada pela reportagem, a Fifa não respondeu ao pedido de comentário.\nUma das violações citadas está relacionada à decisão da Fifa de suspender os efeitos de um cartão vermelho dado ao atacante americano Folarin Balogun na fase de 32 seleções da Copa do Mundo. A expulsão gera suspensão automática de uma partida, prevista no regulamento da competição. A Fifa, porém, aplicou o artigo 27 de seu Código Disciplinar, que permite à entidade suspender total ou parcialmente uma sanção.\nConheça a história por trás da foto em que Messi dá banho em Yamal bebê