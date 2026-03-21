O Atlético-GO inicia fora de casa, na tarde deste sábado (21), às 18h15, um dos principais projetos do clube na temporada: o acesso e consequente retorno à Série A. O Dragão abre a participação dele em Ponta Grossa (PR), diante do Operário-PR, atual bicampeão do Paranaense e que se tornou um emergente no sul do País.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e equipe de arbitragem)\nOs dois clubes decidiram os estaduais, mas quem se deu melhor foi o time do Paraná, que conquistou o título na final diante do Londrina. O Dragão chegou à final do Goianão, mas acabou perdendo para o Goiás, outro participante da Série B, que é um dos postulantes ao acesso à elite nacional.\nNa última semana, o Atlético-GO teve dias movimentados e de mudanças, tanto no elenco quanto na comissão técnica. O Dragão terá um novo treinador, com histórico no CT do Dragão como auxiliar e interino - Eduardo Souza, de 45 anos. Ele voltou ao clube após se valorizar com dois títulos no sul, pelo Barra-SC: a Série D 2025 e o Catarinense 2026. Agora, voltou com status de treinador principal e não mais como auxiliar.