O Vila Nova visita o Operário-PR neste domingo (2), às 20h30, no Estádio Germano Krüger, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já sem chances de acesso e praticamente sem risco de rebaixamento, o Tigre busca retomar o caminho das vitórias após o empate com a Ferroviária depois de abrir dois gols de vantagem.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nO Tigre busca manter a invencibilidade diante do Fantasma. São oito jogos sem perder para o time paranaense, com quatro vitórias e quatro empates. No 1ª turno desta Série B, as equipes empataram em 0 a 0 no OBA.\nTécnico do Vila Nova, Umberto Louzer não contará com o zagueiro reserva Weverton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os atacantes Emerson Urso e Guilherme Parede, ambos com lesão muscular na posterior da coxa direita, e o lateral esquerdo Higor, com um trauma na anterior da coxa esquerda, também são desfalques para a partida.