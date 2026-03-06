Para chegar à final do Campeonato Goiano diante do Goiás, o Atlético-GO teve de fazer ajustes defensivos para reduzir o número de gols sofridos nas quatro partidas decisivas, contra Abecat Ouvidorense (quartas de final) e Vila Nova (semifinal). O Dragão foi vazado apenas uma vez nesses jogos e, ainda assim, chega à decisão com média de gols sofridos superior à média do adversário - o Dragão sofreu 9 gols e o Goiás, 6. O técnico Rafael Lacerda mudou algumas vezes a forma de a equipe atuar e se defender.Na 1ª fase do Estadual, o Atlético-GO jogou oito vezes e levou oito gols - média de um gol a cada partida. Estes números geraram incômodo no clube, que se mostrou fragilizado nas derrotas para a Jataiense (3 a 1) e o Goiatuba (2 a 1).Assim que a fase inicial terminou, Rafael Lacerda decidiu mudar o sistema tático no primeiro jogo das quartas de final, em Ouvidor. O treinador escalou três zagueiros - Natã Felipe, Tito e Adriano Martins -, não deixou espaços para a Abecat, atacou e defendeu com muita aplicação e goleou por 3 a 0. Na volta, no Estádio Antônio Accioly, empatou por 1 a 1, jogando o suficiente para garantir vaga na semifinal.Nos clássicos com o Vila Nova, na semi, o Dragão mudou o sistema tático novamente. Após a lesão de Tito (no tornozelo), Natã Felipe se firmou ao lado de Adriano Martins. O Atlético-GO fez 2 a 0 (com gol de Natã Felipe) na ida e foi valente para segurar a vantagem fora de casa, na volta, empatando por 0 a 0.No último jogo, o destaque foi o goleiro Paulo Vitor, seguro e com defesas difíceis. O time também passou a usar quatro meias - Leandro Vilela, Igor Henrique, Ariel e Guilherme Marques -, abrindo mão de um atacante de lado.Nos últimos quatro jogos decisivos, pelo Estadual, o Goiás teve mais dificuldades e sofreu cinco gols: dois para o Crac (1 a 1 e vitória por 4 a 1, nas quartas de final), e três gols da Anapolina (2 a 2 fora e 1 a 1 na Serrinha, na semifinal).O aproveitamento defensivo do Dragão nos clássicos foi bom, pois não teve derrotas e sofreu dois gols em cinco partidas: no empate (1 a 1 com o Goiás) e no triunfo (2 a 1) no Vila Nova. No Dragão, a intenção é abrir alguma vantagem no clássico deste sábado (7), diante do Goiás, no Antônio Accioly, para administrá-la na última partida, dia 15, na Serrinha.