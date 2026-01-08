A chegada de Marlon Freitas ao Palmeiras foi um pedido específico da comissão técnica de Abel Ferreira. O UOL apurou que vários números do jogador nas últimas temporadas chamam a atenção de quem escala a equipe alviverde.\nMarlon foi apresentado nesta quinta-feira (8) na Academia de Futebol como novo reforço do Palmeiras.\nMARLON CHEGA PARA AJUDAR 'MÁQUINA' DO PALMEIRAS\nAlém do perfil vitorioso que o Palmeiras procurava, Marlon se destacou em vários quesitos de passe. Abel Ferreira se queixou no fim da temporada passada da falta de opções para resolver o problema no meio-campo, a "máquina" do time a equipe fez a final da Copa Libertadores só com Andreas Pereira como meio-campista de origem.\nMeia versátil e com bagagem internacional disputa espaço no Atlético-GO\nMarlon Freitas foi o líder em passes no último terço do campo (324) no Brasileiro do ano passado. O segundo colocado foi Danielzinho (274), que estava no Mirassol e em 2026 defenderá o São Paulo. A comissão técnica entendeu que faltou mais passes incisivos na reta final de 2025.