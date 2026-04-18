Oscar Schmidt, maior cestinha da história do basquete brasileiro, morreu nesta sexta-feira (17) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, informou a Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.\nO jogador, que tinha 68 anos, vivia no distrito de Alphaville, passou mal em casa e foi levado pelo serviço de resgate para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, aonde chegou já sem vida, de acordo com a prefeitura.\n"A Prefeitura de Santana de Parnaíba manifesta profundo pesar pelo falecimento de Oscar Schmidt, considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil", diz comunicado da gestão municipal.\nMorte de Oscar Schmidt: colegas de Goiás fazem reverência ao legado do Mão Santa\nRelembre frases marcantes de Oscar Schmidt, morto nesta sexta-feira\nOscar Schmidt foi homenageado pelo COB, e filho apontou 'último capítulo'