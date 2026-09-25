O sucesso da jogadora goiana Clarinha atravessa continentes. É o que atesta André Jonas de Campos, padrinho da atleta. Ele é natural de Inhumas, como a afilhada, e atualmente mora em Goiânia. De acordo com ele, todos os familiares e amigos que permanecem no estado têm muito orgulho de onde ela chegou, ainda mais agora que foi convocada para a seleção principal.\n“Orgulho pela mulher que ela se tornou, pela personalidade e por ver que a luta dela tem trazido bons resultados. O sonho dela sempre foi vestir a camisa do Brasil, sempre foi lutar pra ser uma das melhores e a gente percebe que tem sido. Ela abdicou da liberdade dela, uma mulher de 20 anos, mas que é muito focada naquilo que quer. Percebemos que essa abdicação só veio trazer bons resultados”, comentou ao POPULAR.\nNa última terça-feira (22), o técnico Arthur Elias anunciou a lista de convocadas da seleção brasileira feminina principal para os amistosos contra a Argentina nos dias 10 e 13 de outubro, no Beira-Rio e na Arena Pernambuco. Pela primeira vez, o nome de Clarinha apareceu na lista, após ela participar de competições de base com a amarelinha.