Da esquerda para a direita: William Thomas, Vilson Thomas e Leonardo Pereira. (Sylvester Carvalho/ O Popular)\nO policial civil Leonardo Pereira, de 42 anos, juntamente com o pai Luiz Edmundo Pereira, viajou em torno de 520 km para Goiânia para vivenciar a emoção da Moto Gran Prix (Moto GP). O pai e o filho são amigos do produtor rural Vilson Thomas, de 66 anos, e do filho Wilson Thomas - também vieram de motorhome - que pertencem a um grupo de em torno de 15 pessoas que partiram de diversos meios de transporte de várias regiões do Brasil para o campeonato de motovelocidade.\nViajando em motorhomes separados, ambos percorreram caminhos diferentes para prestigiar o evento internacional. Para o pai de Leonardo, a viagem teve um sabor de nostalgia: ele esteve presente na histórica primeira edição brasileira, realizada há 37 anos, em 1989, que ocorreu também em Goiânia. Ambos destacaram que a organização superou as expectativas, ressaltando o clima acolhedor e familiar do GP.