O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, na tarde deste domingo (02), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e encaminhou sua vaga para a próxima fase da competição.\nMaurício, Arias e Flaco López garantiram a vitória palmeirense com gols na etapa final, após um primeiro tempo abaixo. A equipe de Abel Ferreira teve o controle do jogo e da posse de bola nos primeiros 45 minutos, mas criou pouco para levar perigo ao gol de João Ricardo -a história foi diferente no segundo tempo.\nO jogo de volta acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O time cearense vendeu o mando de campo.\nCom uma vantagem de três gols, o Palmeiras pode rodar o elenco na partida de volta de olho na sequência da temporada, que inclui compromissos pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores.