O Palmeiras já sabe de duas questões importantes sobre seu elenco para 2026. O clube apostará em reforços caseiros no ataque, mas terá que ir ao mercado em busca de um meio-campista.\nO Alviverde não precisará explorar a janela de transferências em busca de um atacante. O objetivo é recuperar três jogadores que custaram muito dinheiro, mas ainda não renderam o suficiente.\nSão os casos de Paulinho, Facundo Torres e Ramón Sosa. Os dois últimos custaram R$ 153 milhões aos cofres do Palmeiras e entregaram pouco em 2025. Abel quer os dois com nível melhor na próxima temporada.\nTorres disputou 61 jogos em 2025, sendo 43 como titular, marcou dez gols e distribuiu cinco assistências. Já Sosa iniciou dez das 29 partidas na temporada, com sete participações em gol.\nJá Paulinho custou, sozinho, R$ 115 milhões em negociação junto ao Atlético-MG. A questão com o camisa 10 é um pouco diferente, já que conviveu com lesões e não esteve apto a jogar.