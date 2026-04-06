Cada vez mais folgado na liderança do Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, neste domingo (5). O jogo foi válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Arias abriu a contagem, David Duarte empatou, mas Ramos Mingo, contra, deu a vitória para os visitantes.\nCom a vitória, o Palmeiras dispara na liderança do Brasileiro. O time de Abel Ferreira chegou aos 25 pontos, com cinco de distância em relação aos concorrentes diretos. Antes do jogo, a diferença era de dois pontos.\nCom a derrota, o Bahia segue estacionado nos 17 pontos. Ainda assim, a equipe tricolor continua na parte de cima da tabela, na quinta posição.\nO Palmeiras agora viaja até a Colômbia para fazer sua estreia na Copa Libertadores. O Verdão encara o Junior Barranquilla na quarta-feira (8), no Olímpico de Cartagena, às 21h30 (de Brasília)