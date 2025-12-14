O Palmeiras conquistou neste domingo (14) o tetracampeonato no Paulista Feminino em cima de seu maior rival, o Corinthians. A partida foi disputada no estádio do Canindé, na zona norte da capital paulista, com torcida única, apenas com os corintianos.\nA equipe palmeirense já havia conquistado o título em 2001, 2022 e 2024.\nNo jogo de ida, realizado no último domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri, o Palmeiras havia ganhado a partida por 5 a 1, com amplo domínio sobre o adversário e deixou praticamente assegurado o título da competição.\nMesmo com a vantagem conquistada no último jogo, o Palmeiras dificultou bastante o avanço do Corinthians. As jogadoras corintianas chegaram a reclamar do tempo de atendimento médico dado às palmeirenses durante o primeiro tempo.\nAos 50 minutos do primeiro tempo, a meio-campista do Corinthians Duda Sampaio deixou Vic Albuquerque na cara do gol, mas a bola tocou na trave.