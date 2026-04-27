O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino neste domingo (26) por 1 a 0, pela 13ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista (SP).\nFlaco López marcou o gol da vitória do Palmeiras, voltando a marcar no Brasileirão após seis jogos de jejum. Contando todas as competições, o argentino havia marcado apenas um gol nos últimos dez jogos, contra o Sporting Cristal, na Libertadores.\nOutro destaque do duelo no estádio Cícero de Souza Marques foi a presença de Jürgen Klopp, chefe global de futebol da Red Bull. O alemão conversou com o técnico Vagner Mancini antes da partida e acompanhou o jogo das tribunas.\nLíder do Brasileirão, o Palmeiras abre 9 pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo, que joga ainda neste domingo (26) contra o Atlético-MG. O Bragantino tem 17 pontos e está na 9ª colocação.