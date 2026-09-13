O Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, e vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Murilo e Vitor Roque.\nO alviverde foi aos 56 pontos e, para terminar na ponta após a finalização da 27ª rodada, terá que torcer para o Corinthians, que neste domingo (13), às 17h30, encara no Maracanã o Flamengo, que soma 54 e tem um jogo a menos (veja aqui a classificação atualizada do Brasileiro). O time tricolor, que vinha de duas vitórias seguidas, estacionou nos 33 pontos\nA vitória aumentou o tabu do Palmeiras. Desde 2023 a equipe de Abel Ferreira não perde para o São Paulo. O clube ainda está invicto em clássicos contra os principais rivais do Estado nesta temporada (sete vitórias e três empates).\nO Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (16) quando enfrenta a LDU, em Quito, no Equador, pelo duelo de volta da Libertadores. O alviverde se classificará com um empate. Pelo Brasileiro enfrentará o Grêmio, que briga para não cair, no domingo (20), às 11h, em Porto Alegre.