Mais consistente time da América do Sul na atual década, o Palmeiras está de novo nas semifinais da principal competição do continente, a Copa Libertadores. A classificação foi obtida com uma vitória por 3 a 1 sobre o argentino River Plate, na noite de quarta-feira (24), no Allianz Parque, em São Paulo.\nA formação alviverde havia triunfado na primeira partida do confronto, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dessa maneira, o campeão de 1999, 2020 e 2021 está nas semifinais pela quinta vez nas seis edições mais recentes do torneio. Seu adversário sairá do duelo entre São Paulo e LDU -no jogo de ida, no Equador, o time de Quito fez 2 a 0.\nFoi um confronto que começou, ainda na Argentina, com clara superioridade alviverde. O Palmeiras se impôs na etapa inicial do primeiro jogo e abriu dois gols de vantagem, com um cabeceio de Gustavo Gómez e um chute de Vitor Roque. Após o intervalo, o River martelou até ao menos diminuir a vantagem, em um chute de Martínez Quarta desviado em Piquerez.