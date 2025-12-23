A negociação do atacante Yuri Alves, do Atlético-GO, sofreu uma reviravolta. O jogador de 19 anos tinha empréstimo encaminhado com o Palmeiras para 2026, mas o clube paulista desistiu do acordo. O Botafogo entrou em tratativas, igualou os moldes da proposta e espera contar com o jogador para a próxima temporada.\nAtlético-GO é criticado nas redes sociais por homenagem a Lindomar Castilho, que matou mulher no palco\nEstava tudo praticamente certo entre Atlético-GO, Yuri Alves e Palmeiras. A ideia era de que o atacante fosse emprestado ao Palmeiras por um ano, sem custos, com opção de compra. Inicialmente, o atleta seria integrado ao time sub-20, com expectativa de receber oportunidades no profissional ao longo da temporada.\nO modelo do negócio era semelhante ao adotado pelo Palmeiras com o meia Larson, que chegou por empréstimo do Goiás para a equipe sub-20, se destacou e deve ser adquirido em definitivo.