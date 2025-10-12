A goleada sobre o Juventude, neste sábado (11), em jogo atrasado pelo Brasileirão, fez o Palmeiras disparar ainda mais nas chances de título da competição, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nO Palmeiras chegou a 69% de chance de título. Ao término da rodada passada, quando assumiu a liderança, o clube paulista tinha 60,6%.\nA vitória sobre o Juventude fez o Palmeiras abrir três pontos para o vice-líder Flamengo. O Verdão chegou aos 58 pontos, enquanto os cariocas têm 55. O Cruzeiro vem mais atrás, com 52, mas com um jogo a mais em relação aos outros dois rivais.\nAs chances de título do Flamengo caíram após a vitória palmeirense. O Rubro-Negro agora tem 25,1% de probabilidade de título.\nO Cruzeiro está cada vez mais distante da briga. A equipe mineira tem apenas 5,2% de chance de ser campeã, segundo a UFMG.