O Palmeiras venceu o Botafogo, por 1 a 0, na noite deste domingo (17), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão.\nNo reencontro dos times após as oitavas do Mundial de Clubes, o placar foi o mesmo - embora a história do jogo tenha sido bem diferente. O Palmeiras não jogou bem, mas foi cirúrgico na rara chance clara que teve.\nO gol da vitória palmeirense foi de Felipe Anderson, na única chance de gol que o time de Abel teve, ainda no primeiro tempo.\nO resultado fez o Palmeiras saltar para a segunda posição, quatro pontos atrás do Flamengo, mas ainda com um jogo a menos que o rubro-negro.\nO Palmeiras vai ficar de olho no Cruzeiro, que nesta segunda-feira visita o Mirassol. O time mineiro, sim, chegará a 20 jogos.\nNa próxima rodada, o Botafogo visita o Juventude, domingo, às 18h30, no Alfredo Jaconi. Já o Palmeiras joga só na segunda, contra o Sport, no Allianz Parque, às 20h.