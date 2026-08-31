A disputa entre Palmeiras e Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro voltou a ficar mais acirrada após o rubro-negro superar o Botafogo com tranquilidade, por 3 a 0, e reduzir para quatro pontos a distância para o alviverde, que empatou por 1 a 1 com o Mirassol neste domingo (30), no interior paulista.\nAgora com 48 pontos, o time carioca ainda tem um jogo a menos --justamente contra o Mirassol, que busca se afastar da zona de rebaixamento. Se vencer, pode diminuir para um ponto a vantagem do time de Abel Ferreira, que tem 52 pontos.\nCompletam o G4 Athletico-PR, com 45 pontos, e Fluminense, com 42.\nO confronto direto entre Palmeiras e Flamengo está marcado para novembro. No primeiro turno, em maio, os visitantes não tomaram conhecimento dos adversários no Maracanã e venceram por 3 a 0, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho. A partida ficou marcada pela expulsão precoce de Carrascal, autor do terceiro gol do Flamengo no clássico deste domingo.