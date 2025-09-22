O Palmeiras viveu turbulências durante a temporada, principalmente após clássicos contra o Corinthians, mas chega à reta decisiva do ano embalado e afiado na luta pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão.\nO time comandado pelo técnico Abel Ferreira chegou a nove jogos de invencibilidade. A equipe venceu Ceará, Universitario (Peru), Botafogo, Sport, Internacional e Fortaleza, e empatou com o mesmo Universitario e com o Corinthians.\nLeia também\n+Atlético-GO se aproxima de meta, mas já sonha com briga pelo acesso\nAbel Ferreira encontrou o time titular. Antes jogando com apenas um centroavante, o técnico apostou na dupla formada por Vitor Roque e Flaco López no ataque e tem colhido frutos. A defesa e o meio também encaixaram.\nOs reservas mostram serviço. A goleada sobre o Fortaleza no domingo, por 4 a 1, foi um "vestibular" promovido por Abel, que deu oportunidade aos jogadores menos utilizados. Boa parte deles aproveitou, incluindo reforços recentes como Andreas, Jefté e Sosa, além do experiente Raphael Veiga, autor de um dos gols.