O Goiás vai receber R$ 4 milhões pela venda do meia Larson para o Palmeiras. O jogador de 20 anos acertou contrato em definitivo com o clube paulista até o fim de 2030. A equipe goiana manterá 30% dos direitos do atleta, que é cria da base esmeraldina.\nLarson chegou ao Goiás em 2022, após observação feita pelo então diretor das categorias de base Eduardo Pinheiro (hoje ele é o gerente de futebol do clube goiano). Antes de ser contratado pelo clube goiano, o meia fez testes no Internacional, Flamengo e também atuou no Brasil de Pelotas.\nO Goiás era detentor de 80% do passe de Larson, os outros 20% eram do Brasil de Pelotas. Após a negociação com o Palmeiras, o time esmeraldino manterá 30% dos direitos e poderá receber novos valores em uma futura venda.\nO meia tinha contrato com o Goiás até o fim de 2027, mas não chegou a disputar uma partida pela equipe profissional. Larson treinou com a equipe principal durante período entre 2024 e 2025, e deixou o clube goiano em janeiro do ano passado por empréstimo para o Palmeiras.