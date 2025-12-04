O Palmeiras enfim reencontrou o caminho da vitória, fez 3 a 0 no Atlético-MG, mas confirmou o ano de 2025 sem título. O Flamengo venceu o Ceará no Maracanã, e conquistou o Brasileirão dias após vencer a Copa Libertadores.\nFlaco López, Allan e Luighi marcaram os gols da vitória palmeirense. A defesa do Atlético-MG cometeu muitas falhas defensivas, e o Palmeiras aproveitou. A equipe de Abel Ferreira não vencia há seis jogos.\nCom o resultado, o time paulista foi a 73 pontos na tabela, mas não consegue mais alcançar o Flamengo, que também venceu na rodada, foi a 78 pontos, e confirmou o título do Brasileirão.\nJá o Atlético permaneceu com 45 pontos, na 13ª posição, com um segundo turno bem abaixo do esperado.\nO Palmeiras fecha o Brasileirão contra o Ceará, no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.