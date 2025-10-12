O Brasileirão tem um novo líder isolado. Neste sábado (11), o Palmeiras recebeu o Juventude e não tomou conhecimento do adversário, vencendo por 4 a 1 no Allianz Parque. A partida, atrasada, foi válida pela 12ª rodada do nacional.\nRaphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson construíram a vitória alviverde. Rodrigo Sam, já no segundo tempo, ainda descontou para o Juventude.\nOs palmeirenses ultrapassaram de vez o Flamengo na ponta da tabela, agora com 58 pontos alviverdes sobre os 55 do Rubro-Negro. No próximo domingo, a dupla, que também pode se enfrentar na final da Libertadores, medirá forças no Maracanã.\nOs gaúchos, enquanto isso, vivem situação cada vez mais desconfortável na classificação. O Juve é o 19° colocado, com 23 tentos somados, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento.