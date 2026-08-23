O Palmeiras goleou o Vasco por 4 a 1 neste domingo (23), no Nubank Parque, em São Paulo, e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O resultado veio na sequência da derrota do Flamengo para o Cruzeiro, no sábado (22), e devolve ao time alviverde parte da folga que vinha perdendo nas últimas rodadas.\nDepois de um primeiro tempo travado, o time de Abel Ferreira desencantou de forma repentina no segundo tempo. O Palmeiras balançou a rede três vezes nos primeiros dez minutos, num ímpeto ofensivo que contrastou com a produção discreta da primeira etapa, quando o Vasco havia sido o time mais perigoso.\nO primeiro gol saiu no primeiro minuto, com Flaco López. Ele recebeu a bola ajeitada na entrada da área, carregou até a meia-lua para se livrar da marcação e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro vascaíno.