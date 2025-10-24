O Palmeiras terá de superar uma difícil missão para manter vivo seu sonho de chegar ao quarto título da Libertadores. Nesta quinta-feira (24), a equipe alviverde viu ficar mais distante o objetivo de chegar à final da atual edição ao perder o jogo de ida pela semifinal para a LDU, do Equador, por 3 a 0.\nTodos os gols saíram na primeira etapa do confronto, disputado em Quito, onde os donos da casa fizeram uma pressão desde o começo da partida. Villamíl, duas vezes, aos 16 minutos e nos acréscimos, e Alzugaray, aos 27, convertendo pênalti, fizeram os gols que difiniram a vitória equatoriana.\nDono da melhor campanha na fase de grupos, o time alviverde vai decidir a semifinal da Libertadores no Allianz Parque, na quinta-feira da próxima semana. Na ocasião, o time precisa, ao menos, vencer o rival pela mesma diferença para forçar a decisão por pênaltis.