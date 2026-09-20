Grêmio e Palmeiras empataram por 0 a 0, em jogo concluído no início da tarde de domingo (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O placar não é o retrato de uma partida com poucas oportunidades, mas a bola não quis entrar em uma jornada de múltiplas chances desperdiçadas, sobretudo pelos visitantes.\nO time dirigido por Abel Ferreira acertou o travessão duas vezes, com Vitor Roque, e parou em algumas ocasiões em boas defesas de seu velho conhecido, Weverton, multicampeão em verde e branco. A formação tricolor, em mais uma estreia do técnico Renato Gaúcho, também acertou uma bola no travessão, porém o placar teimou em não ser movimentado.\nO resultado não foi considerado positivo por nenhuma das equipes, que batalham em pontos opostos na tabela do Campeonato Brasileiro.\nO Palmeiras chegou a 57 pontos e continuou em segundo, atrás do líder Flamengo, que, também com 57 e uma vitória a mais, ainda entrará em campo na 28ª rodada, contra o Bragantino, na noite de domingo. O Grêmio, com 29, permanece na 17ª posição, na zona de rebaixamento à segunda divisão.